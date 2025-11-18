Ремонт здания детской школы искусств завершат в Чехове в 2026 году

Округ стал одним из пяти пилотных территорий Подмосковья, где учреждения культуры оснастили современным оборудованием для проведения мероприятий и образовательных программ. О проделанной за пять лет в этом направлении работе отчитался на конференции глава Чехова Михаил Собакин.

Так, в прошлом году капитально отремонтировали центральную библиотеку. В рамках региональной программы было обновлено около 350 квадратных метров помещений. Сегодня главная библиотека округа стала прекрасным пространством не только для чтения, но и проведения различных мероприятий. Концепция дизайна вдохновлена творчеством писателя Антона Чехова, а также архитектурой полиграфическиго комбината.

«Продолжается капитальный ремонт основного здания детской школы искусств. После окончания работ, во второй половине следующего года, школа искусств станет более комфортной и современной. В Мелихове проходит масштабная реконструкция усадьбы Антона Павловича Чехова. Общая площадь составляет более 15 гектаров» — отметил Михаил Собакин.

Для посетителей усадьбы вновь был открыт отреставрированный в прошлом году главный дом Чехова.