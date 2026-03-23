Ремонт завершили в спорткомплексе «Дмитров»

Депутат Мособлдумы Александр Орлов встретился с родителями воспитанников спортшколы, чтобы лично показать им итоги ремонта. Директор спорткомплекса Максим Безбородов провел для гостей экскурсию по обновленному крылу.

В Ледовом дворце спортивного комплекса «Дмитров» завершился ремонт в правом крыле здания, где расположены раздевалки. Работы провели в конце прошлого года по программе инициативного бюджетирования.

В ходе ремонта сделали новую стяжку пола и уложили специальное напольное покрытие для ледовых арен, заменили систему отопления, установили новые стеновые панели. Нижнюю часть стен отделали антивандальными листами из рифленой нержавеющей стали. Также появились новые светильники, двери в раздевалках и технические ворота для выезда на арену.

Родители высоко оценили проделанную работу, отметив, что помещения стали современными и уютными. В беседе с депутатом они выразили пожелание продолжить обновление дворца.

Александр Орлов поддержал эту идею и объяснил, как жители могут влиять на выделение бюджетных средств на подобные проекты. Он призвал родителей активнее участвовать в голосовании на портале «Добродел».

«Мы, депутаты, инициируем немало проектов по вопросам, связанным и с ремонтами социальных, спортивных и иных важных для жителей округа объектов, по очистке водоемов, развитию и улучшению инфраструктуры населенных пунктов. Надо только внимательно следить за такими инициативами. Они выкладываются на портале „Добродел“, и там можно голосовать за них. Это позволит привлекать деньги регионального бюджета в округ напрямую», — обратился к родителям Орлов.