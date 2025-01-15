Ремонт зала завершили в спортивном комплексе «Лидер» в Богородском округе

Основной зал спорткомплекса «Лидер» в Богородском округе отремонтировали за счет местного бюджета при содействии депутатов. Там заменили напольное покрытие, установили пластиковые окна и новые батареи.

Помимо этого, в конце 2024 года при содействии депутатов Совета депутатов Богородского округа в спорткомплексе капитально отремонтировали туалеты и душевые кабины, сделали новый козырек над входом и обновили ступеньки, а также заасфальтировали дорожки и установили велопарковку.

Вместе с новым руководителем спорткомплекса Еленой Изотовой депутат Богородского округа Олег Кобляков осмотрел помещение. Необходимые финансовые средства в бюджете Богородского округа выделили совместно с председателем Совета депутатов Владимиром Хватовым.

В ближайшее время в спорткомплексе «Лидер» состоится торжественное открытие обновленного зала.

Отметим, что в учреждении работают три секции: дзюдо, самбо и лыжные гонки. Ежегодно в период школьных каникул там организуют спортивно-оздоровительные лагеря дневного пребывания детей. Воспитанники спортшколы завоевывают призовые места на областных и федеральных соревнованиях.