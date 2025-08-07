Ремонт второго участка дороги на улице Весенней начался в Чехове

В этом году в Чехове благоустроят 22 муниципальные дороги. Глава округа Михаил Собакин проконтролировал ход ремонтных работ у Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова.
Специалисты завершили укладку бортового камня и приступили к обустройству новых парковочных карманов, общая площадь которых составляет 490 квадратных метров. Следующим шагом рабочие снимут старое покрытие для дальнейшей замены. Общая протяженность ремонтируемого участка — 820 метров. При благоприятных погодных условиях завершить работы планируют к 20 августа.
«Ко мне обратилась местная жительница с просьбой обратить внимание на тротуар, который идет вдоль Дворца спорта к жилому комплексу „Олимпийский“. В непогоду в одном месте образуется лужа, через которую сложно перейти, поэтому пешеходам приходится выходить на проезжую часть. Дал поручение управлению благоустройства проработать вопрос и устранить проблему», — рассказал Михаил Собакин.
На улицах Дружбы, Полиграфистов, Мира, Молодежной, Лопасненской, Ильича, а также в населенных пунктах Шарапово, Манушкино и Стремилово уже обновили дорожное полотно. По плану все работы закончат до конца октября.
