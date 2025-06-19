Ремонт врачебной амбулатории начался в поселке Горки Ленинские

Еще одно медицинское учреждение обновят в Ленинском округе. В поселке Горки Ленинские приступили к внутреннему и наружному ремонту врачебной амбулатории.

На площадку уже завезли стройматериалы. Рабочие начали демонтировать потолки и другие элементы отделки.

Даже во время проведения ремонта амбулатория продолжит работу. Врачей временно переведут в другие кабинеты.

Сначала обновят взрослое отделение, затем— детское. Все работы должны завершить до конца третьего квартала 2025 года.

«Кроме косметических улучшений, главной задачей ремонта является оптимизация работы подразделения. Планируется снизить время пребывания пациента в медучреждении, разделить потоки здоровых и заболевших, упростить запись на прием к врачу и навигацию по зданию. Это также позволит повысить удовлетворенность людей качеством медицинских услуг и снизить трудопотери медицинского персонала», — сказал заведующий амбулаторией Мурад Курбанмагомедов.

После ремонта учреждение будет соответствовать стандартам федерального проекта «Бережливая поликлиника». Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее под эти требования подвели и другие подразделения первичного звена Видновской клинической больницы.