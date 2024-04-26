Ремонт Волковского шоссе стартовал в Мытищах | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 16:36 Ремонт Волковского шоссе стартовал в Мытищах Минтранс Подмосковья

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Специалисты «Мосавтодора» приступили к ремонту одной из самых высокоинтенсивных дорог Подмосковья — Волковского шоссе. Работы проводятся в ночное время суток в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт ведется на участке от Осташковского шоссе до пересечения с улицей Мира. Дорожники фрезеруют покрытие и устраивают выравнивающий слой на самом протяженном участке в Мытищах длиной восемь километров.

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«Также параллельно работы по нацпроекту идут еще на 30 участках региональных дорог в 20 округах, в том числе в Егорьевске, Истре, Талдоме, Рузе и Можайске», — рассказал заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Всего в рамках национального проекта в Мытищах отремонтируют свыше 18 километров полотна на семи участках дорог. Работы пройдут на Осташковском шоссе, на участках дорог от улицы Труда до улицы Центральной в поселке Мебельной Фабрики, а также на других магистралях.

Завершить ремонт дорожного покрытия планируют к осени. Ознакомиться с полным списком адресов ремонтируемых участков можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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