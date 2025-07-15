Ремонт водопроводных сетей проверят в Павловском Посаде на этой неделе

Традиционное совещание прошло в администрации Павловского Посада. На нем озвучили планы на эту неделю. Так, в округе проверят ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Встречу провел глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. Рассмотрели обращения от жителей, многие из них касаются качества воды.

«Жалобы продолжают поступать. Эта проблема прорабатывается совместно с „Мособлводоканалом“. Я поручил включать промывку водопроводных сетей в процесс сразу после технических инцидентов, чтобы вода подавалась в дома с должным качеством. На этой неделе проведем выезд на объекты, где ведется работа по замене водопроводных сетей в рамках госпрограммы», — сказал Денис Семенов.

Другой темой стало благоустройство в округе. Коммунальщики продолжают косить траву. Глава округа поручил усилить полив зеленых зон и дорог, чтобы пыли было меньше и асфальт не деформировался.

Еще одной темой стала работа общественного транспорта. Денис Семенов поручил подготовить официальное обращение в Министерство транспорта. В нем попросят об обновлении автобусного парка, чтобы решить вопрос с задержкой и отменой рейсов.