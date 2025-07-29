Ремонт водопровода проведут в жилых домах в Жуковском

В округе прошла очередная встреча администрации с жителями в формате «Выездной администрации», ставшая платформой для обсуждения насущных проблем и поиска решений. Мероприятие состоялось в школе № 8, расположенной на улице Фрунзе.

Одним из ключевых вопросов, поднятых в ходе встречи, стало водоснабжение. Жители выразили обеспокоенность состоянием водопроводных сетей и качеством предоставляемых услуг. Представители администрации рассказали о планах модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, запланированных на 2025 год.

В частности, стало известно, что будет проведен капитальный ремонт водопровода, обеспечивающего подачу холодной воды к жилым домам № 13, 15, 17 по улице Менделеева и № 10 по улице Гагарина. Кроме того, планируется капитальный ремонт водопровода, соединяющего улицу Энергетическая с повысительной насосной станцией.

Помимо ремонта водопроводных сетей, в планах администрации значится реконструкция водозаборного узла № 1, расположенного на улице Калугина, дом № 4. Также планируется провести реконструкцию и модернизацию комплекса сооружений водопроводной насосной станции № 5.

«Вместе с моими заместителями, сотрудниками администрации, представителем Министерства благоустройства Московской области, депутатами, членам Общественной палаты, представителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций ответили на все поступившие вопросы. Некоторые из них удалось решить на месте, остальные взяты на мой личный контроль», — сообщил глава округа Андроник Пак.