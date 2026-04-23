Ремонт во дворце «Центральный» в Серпухове идет полным ходом

Во дворце торжеств «Центральный» в городе Серпухов активно ведутся ремонтные работы. Строители продолжают демонтажные работы и приступили к замене плит перекрытий между этажами.

По словам руководителя проекта Антона Дрожжина, аварийные плиты уже демонтированы, как и напольная и настенная облицовка.

Проект предусматривает замену инженерных сетей: водоснабжение, канализация, электричество. Строители установят современное вентиляционное оборудование и системы кондиционирования, смонтируют пожарную и охранную сигнализацию, а также систему видеонаблюдения.

При ремонте учитывается исторический облик и планировка здания. Все исторические элементы — мраморные плиты, лепнина, росписи и фасады — будут сохранены.

Двухэтажное здание площадью более тысячи квадратных метров было построено в 1953 году как двухзальный кинотеатр «Центральный». После капитального ремонта в 2004 году он был преобразован во Дворец торжеств.

Дворец входит в перечень объектов культурного наследия муниципального значения и попал в госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить работы планируется в декабре 2026 года.