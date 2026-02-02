Ремонт во дворах и подъездах провели еще в 7 округах Подмосковья

Инспекторы подмосковного министерства по содержанию территорий проводят контроль за качеством содержания дворов. За последнюю неделю они провели работы в Красногорске, Дубне, Клину, Реутове и других муниципалитетах.

За неделю в Красногорске в доме № 12 по Ильинскому шоссе восстановили внутреннюю отделку в подъездах, в доме № 10б на Школьной улице в Дубне постелили противоскользящее покрытие, а кровлю дома № 21 по Бородинскому проезду в Клину очистили от наледи.

Кроме того, в Реутове во дворе на Юбилейном проспекте установили новую линию освещения, в доме № 23 по Заречной улице в Балашихе отремонтировали крышку, в подъездах дома № 17А на улице Воробьевской в Сергиевом Посаде привели в порядок тамбуры. Также в Лобне на улицах Шадунца и Мирной заменили участок трубопровода.