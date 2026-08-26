Ремонт входных групп и кровли начали в поликлинике № 1 в Воскресенске

В Воскресенске продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству четырех входных групп, отмостки и кровли.

Завершены демонтажные работы и подготовлено основание для устройства многослойной кровельной конструкции. Выполняется усиление проемов в несущих стенах для прокладки инженерных коммуникаций.

«Ведутся работы по монтажу системы отопления. На втором и третьем этажах полностью завершена разводка. Осуществляется прокладка трасс электроснабжения по помещениям», — сообщил руководитель проекта генерального подрядчика «Евростройподряд» Евгений Беляков.

В подвальном помещении производятся работы по выемке грунта и усилению дверных проемов. Завершено устройство межкомнатных перегородок на всех этажах, а также выполнены работы по усилению плит перекрытия и дверных проемов с последующей черновой штукатуркой.

Ежедневно на площадке задействованы от 30 до 50 человек и от 3 до 5 единиц специализированной техники, включая экскаваторы, самосвалы и мини-погрузчики.