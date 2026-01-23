Ремонт входной группы Дома культуры в Павловской Слободе завершили в Истре

В Павло-Слободском доме культуры и одновременно спортивно-досуговом комплексе завершился ремонт входной группы. Теперь там вместо старого крыльца — современная, стильная и безопасная зона.

Работы выполнялись последовательно и основательно. Строительные бригады начали с полной замены изношенных элементов: демонтировали старый навес, ограждения, ступени и дорожное покрытие. На освободившемся месте создали прочное основание и залили фундаментную плиту. А вместо прежнего покрытия теперь там уложена новая водонепроницаемая плитка.

Современный навес установили на прочных металлических конструкциях, также обновили систему освещения. Входная зона теперь хорошо защищена и красиво подсвечена в темное время суток. Ограждения и поручни заменили на более удобные и безопасные. Особое внимание уделили комфорту маломобильных граждан: заменили пандус.

Подрядчики фактически создали входную группу с нуля. Она стала не только эстетически привлекательной частью комплекса, но и обеспечила высокий уровень комфорта и безопасности для всех жителей.