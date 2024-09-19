Ремонт венерологического диспансера в Ногинске завершится в октябре

Ремонтные работы на 2-м и 3-м этажах кожно-венерологического диспансерного отделения Ногинской больницы выполнены на 95%. Ход работ проверил заместитель главы Богородского округа Олег Шойко.

На втором этаже отделения расположена лаборатория, кабинет физиотерапии, конференц-зал. На третьем — стационарные палаты и процедурные, а также отделение для ВИЧ-пациентов.

«Мы продолжаем реализацию программы „Здравоохранение Подмосковья“. В этом году ввели в эксплуатацию ФАП в деревне Тимково. Сейчас на финишную прямую вышли работы на втором и третьем этажах кожно-венерологического отделения, — рассказал Олег Шойко.

В ходе ремонта были выполнены электромонтажные и сантехнические работы, произведена отделка стен и потолков, заменено напольное покрытие, во всех кабинетах установлены новые двери и окна. Осталось завести оборудование и мебель, завершить монтаж вентиляции.

Здание диспансера введено в эксплуатацию в 2004 году. В 2021 году по программе «Здравоохранение Подмосковья» был отремонтирован первый этаж. В мае 2024 года начался текущий ремонт 2-го и 3-го этажей. Работы будут завершены к 1 ноября.

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