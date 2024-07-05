Ремонт велопарковок завершился в парке Киово в Лобне

Велопарковки в парке Киово отремонтировали в Лобне. Об этом сообщила глава округа Анна Кротова, подводя итоги в сфере благоустройства.

Внешнему виду объектов, зданий и общественных пространств в Лобне уделяют большое внимание. Так, на Букинском шоссе опилили деревья и установили новые урны, на улице 40 лет Октября высадили газон, около одного из домов по Лобненскому бульвару покрасили ограждения.

Ряд обновлений прошел у домов по Текстильной улице. Ограждения покрасили у дома № 1А по улице Текстильной. Асфальтирование дороги провели около дома № 1 по той же улице. А у дома № 18 покрасили стены. Уборку провели и около торговых объектов в доме 2/2 по улице Ленина.