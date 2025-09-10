Ремонт Васильевской школы завершили в поселке Санатория имени Герцена

Учебный процесс стартовал в обновленной Васильевской школе в поселке Санатория имени Герцена. Масштабный ремонт завершен: подрядчик привел в порядок кровлю, заменил системы отопления и электроснабжения, выполнил косметический ремонт помещений.

Обновили в школе актовый и спортивный залы, классы и коридоры. Столовую сделали гораздо просторнее и удобнее. Модернизация учреждения на этом не заканчивается: осенью начнут менять оборудование и мебель кабинетов. Следующая крупная задача — благоустройство двора и прилегающей территории. Работы включены в план на 2026 год.

Сегодня в Васильевской школе получают образование 230 детей. Учреждение сотрудничает с Первым медицинским университетом имени Сеченова, МФТИ и МЭИ. Здесь готовят будущих медиков, специалистов точных наук и гуманитариев.

Напомним, что в прошлом году при подготовке школы к зиме были выявлены серьезные повреждения трубопроводов — аварийными оказались почти 80% коммуникаций. Пришлось закрыть учреждение и временно перевести детей в Новогородковскую школу. Сейчас ребята вернулись в свое здание, и школа снова работает в привычном режиме.