Ремонт Васильевской школы в Одинцовском округе завершат к сентябрю

Васильевскую школу в поселке Санатория имени Герцена продолжают приводит в порядок. Ремонт здесь был долгожданным: двухэтажное здание построили в 1971 году и с того момента ни разу не обновляли.

Учеников с начала прошлого учебного года перевели в Новогородковскую школу, только после этого в здании начались масштабные работы. Подрядная организация сделал акцент на системы теплоснабжения и водоснабжения, так как они находились в аварийном состоянии.

Коммуникации в школе уже полностью заменили, а также обновили кровлю. Сейчас подрядчик ведет отделочные работы: специалисты укладывают линолеум, монтируют потолки и устанавливают двери. Ступени на крыльце здания облицовываются прочным гранитом.

Планировка школы тоже претерпит изменения: здесь появится полноценный пищеблок с полным циклом приготовления еды.

Планируется, что примет учеников Васильевская школа уже в сентябре.