Ремонт в центре образования «Академия творчества» в Ногинске выполнили на 95%

Строительство и ремонт социально важных объектов продолжается в Богородском округе. Так, постепенно подходят к завершению работы в Центре образования для детей и взрослых, который теперь носит новое название — «Академия творчества».

Бывший Дом пионеров и Дворец детского и юношеского творчества пережил за полвека своего существования множество перемен. После капитального ремонта общее число занимающихся здесь ребят увеличится с 2000 до 2500.

В настоящая время работы фактически выполнены на 95%. На объекте работают 70 человек. Уже готовы второй и третий этаж — сейчас здесь идет сборка и расстановка мебели, уборка помещений. Продолжаются работы в концертном зале. Специалисты занимаются декоративным потолком, монтажом сценического оборудования, системы вентиляции. После установки кресел будут проведены испытания материалов и мягких тканей, чтобы определить их акустические характеристики и способность поглощать звуковую энергию. Уже после этого выполнят пуско-наладочные работы систем и всего оборудования. Центр планируется открыть для занимающихся в первом квартале текущего года.

Напомним, работы организованы как внутри здания, так и на прилегающей территории. В частности, на цокольном этаже оборудовали подсобные помещения. По просьбе сотрудников центра обустроили двухуровневую костюмерную. Также модернизировали тир: вместо одного появились два — для взрослых и детей.

Особое внимание уделили центральному входу: была реконструирована лестница, а старый козырек заменили на современный навес. На фасаде появилось новое название центра. Также были выполнены работы по утеплению фасада для обеспечения энергоэффективности здания.

В целях безопасности территорию образовательного учреждения оградили по периметру забором.