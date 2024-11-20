Капитальный ремонт спортшколы «Лидер» в Электроуглях завершится в декабре

Ремонт в здании спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» в Электроуглях планируют завершить уже в декабре этого года. Ход работ проконтролировали депутаты Богородского округа.

Стены учреждения ждали обновления более 30 лет. Теперь само здание и прилегающую территорию не узнать. Необходимые средства в бюджете Богородского округа удалось изыскать депутатскому корпусу совместно с председателем Совета Владимиром Хватовым.

Уже выполнены полный демонтаж в помещениях, осуществлена стяжка пола, укладка плитки. Установлены реечный потолок, новые светильники, сантехника и двери. Проведут работы и по обустройству нового козырька над крыльцом, ремонту ступенек, асфальтированию тротуара и установке велопарковки.