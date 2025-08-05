Ремонт в школе № 7 завершат в Дубне в августе

Во всех школах Дубны идут ремонтные работы в рамках подготовки к 1 сентября. В школе № 7 приводят в порядок два кабинета, меняют кровлю и ограждения.

В кабинете химии специалисты выполняют замену полов и стояка на все три этажа для подачи воды. Готовят к занятиям и инженерный класс. Для него закупили конструкторы беспилотников, а также четыре специальных станка, которые понадобятся для работы с авиамоделями — в первую очередь старшеклассникам.

Директор школы № 7 Андрей Редькин рассказал, что ограждение школы не ремонтировали со времени постройки — 43 года. «Вот сейчас, огромное спасибо администрации города, нам меняют ограждение на новое и красивое», — сообщил он.

При установке нового забора деревья с территории не убирали, кроме тех, которые вросли в прежнее ограждение или представляли угрозу для школьников.

Работы по замене кровли планируют закончить до 20 августа.

Глава Дубны Максим Тихомиров также напомнил, что новый спортивный стадион строится на территории гимназии № 3.