Ремонт в школе № 1 в Шатуре завершат к началу учебного года

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт школы № 1 на улице Интернациональной в поселке Шатурторф планируют завершить к 25 августа. На сегодняшний день строительная готовность образовательного учреждения составляет 50%.

Общая площадь трехэтажного здания составляет почти 2,4 тысячи квадратных метров. Сейчас выполняется устройство инженерных коммуникаций, укладка напольной плитки на лестницах и в санузлах, а также проводятся фасадные работы и отделка помещений.

Кроме того, строители занимаются устройством входной группы, эвакуационного выхода, и внешнего ограждения. В ближайшее время начнется поставка новой мебели и оборудования.

При этом все стены обновленного здания готовы к проведению покрасочных работ, а подготовка к чистовой отделке завершена на 86%. На объекте работают 45 специалистов.

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