Ремонт в 16-й школе близится к середине: готовность 50%

В здании 16-й школы продолжаются ремонтные работы. На данный момент строительная готовность оценивается в 50%. Строители активно занимаются фасадными работами и остеклением. Параллельно с этим идет отделка помещений и монтаж новых инженерных систем. Ежедневно на строительной площадке работает около 70 человек.
Ремонт позволит улучшить внутреннюю инфраструктуру школы. В учебном заведении появятся коворкинг-зона с библиотекой, центр детских инициатив, медиацентр, а также просторные спортивный и актовый залы. Специализированные кабинеты биологии, химии, физики и информатики оснастят современным учебным оборудованием.
Новый учебный год в обновленной школе начнется 1 сентября.
