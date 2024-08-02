Ремонт в санатории при НИКИ детства завершили в Химках

Капитальный ремонт в санаторном отделении научно-исследовательского клинического института детства в Химках подошел к концу. Учреждение вернулось в работу в штатном режиме.

Специалисты обновили фасад и кровлю, заменили сети внутренних коммуникаций и установили в кабинетах современное оборудование. Теперь санаторий может принять до 90 пациентов. Гостям учреждения стали доступны новые процедуры и локации.

«В медучреждении есть физиолечение, где проводится магнитотерапия, электролечение и КУФо. Также имеется ванна сухого флоатирования, водолечение, комната психологической разгрузки и музыкальный зал» — поделилась заведующая санаторным отделением НИКИ детства Ирина Вишнякова.

Санаторий принимает детей с любыми бронхо-легочными патологиями в возрасте от трех до 14 лет. Его также посещают жители других регионов.

Напомним, что попасть в санаторий можно, получив соответствующее направление от педиатра. Лечебно-оздоровительный процесс длится 14 дней.

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