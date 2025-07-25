Ремонт в Раменской центральной библиотеке завершат в конце сентября

Раменскую центральную библиотеку закрыли на ремонт в июне. К работе подрядчик приступил 22 июля, а завершить все обновления планируют к концу сентября.

Демонтаж напольного покрытия и потолка специалисты продолжат в ближайшее время. Также они вынесут мусор, очистят все залы для проведения дальнейших работ. На объекте будут задействованы восемь человек.

Заместитель директора библиотеки Полина Елинова ответила на все обращения посетителей. Обменять книги каждый желающий сможет в филиале № 3 в Доме культуры имени Воровского по адресу: улица Красноармейская, дом № 19.

Ранее сообщили, что в Подмосковье уделяют особое внимание образованию и развитию инфраструктуры для детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе к 1 сентября начнут работать 14 новых школ, еще 57 образовательных учреждений откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.