Ремонт в подъезде дома в городе Клин близится к завершению

В городе Клин на улице Театральной, дом 1/3, активно ведутся ремонтные работы в четвертом подъезде. Они начались полтора месяца назад и сейчас находятся на стадии завершения. Уже выполнены покрасочные работы потолка и стен, проведена окантовка ступеней. Сегодня специалисты занимаются заменой напольного покрытия на первом этаже.

Помощник руководителя управляющей компании «ЖЭУ-7» Валентина Мирошниченко сообщила, что работы выполняются в рамках текущего ремонта. Помимо прочего, в подъезде будет заменена тамбурная дверь. Завершение ремонта запланировано на начало июня. После этого строители приступят к работам в первом подъезде, где уже начаты подготовительные мероприятия.

В общей сложности в Клину в этом году планируется отремонтировать более ста подъездов. Подход к обновлению каждого дома будет индивидуальным и зависеть от состояния парадных и необходимого объема работ.