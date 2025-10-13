Ремонт в отделении реанимации Егорьевской больницы завершат в ноябре

Первый этап ремонтных работ в отделении анестезиологии и реанимации Егорьевской больницы завершился. После обновления пациенты были переведены в новые палаты, обустроенные согласно требованиям медицинского учреждения.

По словам заместителя главного врача по хозяйственной части Михаила Жильцова, строители начали второй этап реконструкции. В рамках этого этапа планируется обновить помещения палат, которые ранее не подвергались ремонту. Все работы проводятся с соблюдением стандартов качества, установленных Министерством здравоохранения Московской области. Перечень запланированных изменений включает замену напольных покрытий, установку дверей, модернизацию электрической проводки и системы освещения. Внутренняя отделка стен будет выполнена с использованием гигиеничных моющихся панелей, удобных для санитарной обработки.

Медицинские специалисты уверены, что новый дизайн помещений улучшит условия пребывания пациентов и облегчит уход медицинским работникам. Завершение всех необходимых строительных работ запланировано на конец ноября.