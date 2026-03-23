Ремонт в Орехово-Зуевском техникуме близится к завершению

В Орехово-Зуевском городском округе, в городе Ликино-Дулево, на Центральной улице, дом 2, продолжается ремонт в учебном корпусе №1 Орехово-Зуевского техникума. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 3100 квадратных метров.

Строители активно ведут чистовую отделку помещений. На втором и третьем этажах рабочие приступают к укладке плитки и монтажу потолков. Подвальный и четвертый этажи готовы на 70%, там проведут аналогичные работы. В здании мастерских заканчивают оштукатуривание и начинают устройство полов.

По словам начальника участка Евгения Еремина, на стройплощадке сейчас работают 35 человек. Фасадные и кровельные работы во всех зданиях завершены на 99%. Также заменены системы водопровода, канализации, отопления и вентиляции.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Завершить работы планируют в августе этого года.

Во время ремонта занятия для более чем тысячи студентов, обучающихся по 15 специальностям, проводятся в здании техникума в деревне Кабаново.