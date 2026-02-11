Ремонт в лесничествах Подмосковья подошел к концу

Завершены ремонтные работы в конторах Шатовского и Ступинского участковых лесничеств, которые входят в филиал «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес».

Обновление административных зданий было плановым. В помещениях проведена внутренняя и наружная отделка, обновлены рабочие кабинеты и зоны приема граждан. Также выполнен комплекс электромонтажных и сантехнических работ.

Особое внимание уделялось безопасности, функциональности и соответствию современным требованиям.

Директор филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Алексей Талалаев отметил, что все ремонтные работы выполнены в строгом соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и условиями заключенного контракта.