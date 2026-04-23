Ремонт в корпусе «Ручеек» гимназии № 3 близится к середине

В дошкольном корпусе «Ручеек» гимназии № 3 в городе Ивантеевке полным ходом идет ремонт. Строители штукатурят стены, разбирают кровлю и готовят здание к фасадным работам.

Как сообщил инженер подрядной организации ООО «Компания Тор» Игорь Морозов, внутри ведутся отделочные работы. Стены оштукатуривают и подготавливают к чистовой отделке. Параллельно идет демонтаж кровли и устройство вентиляционных шахт.

Рабочие постепенно переходят к следующему этапу — подготовке фасада. Уже устанавливают леса, чтобы затем приступить к облицовке.

Внутри здания продолжается монтаж инженерных систем. Прокладывают сантехнические стояки, выводя коммуникации по этажам. Также завершается подготовка помещений под устройство полов.

В ближайшие дни стартует замена окон. Первая партия поступит в пятницу, а с субботы специалисты приступят к установке, начиная с первого этажа.

Фасадные и кровельные работы будут идти параллельно. На сегодняшний день на объекте работают 28 человек. По словам инженера, ремонт идет по графику. Сдача объекта намечена к 1 сентября.