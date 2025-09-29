Ремонт в корпусе Горетовской школы завершат в Можайском округе в октябре

Работы в одном из корпусов образовательного учреждения вышли на финишную прямую. Капитальный ремонт кровли выполнили по проекту инициативного бюджетирования.

При инициативном бюджетировании часть средств на реализацию общественно-значимого проекта выделяют из государственного или муниципального бюджета, а остальное вносят сами жители. Это позволяет людям почувствовать свою ответственность за родной край, а власти могут увидеть, что необходимо благоустроить в первую очередь.

Школа в деревне Горетово заметно преобразилась. Специалисты полностью заменили кровлю и система водостоков, а также смонтировали новый козырек над центральным крыльцом.

Депутат окружного совета Александр Паршин отметил, что замена кровли в корпусе была первоочередной задачей для обеспечения безопасности и комфорта школьников. «Я очень рад, что этот проект получил поддержку, мы много встречались с жителями. Это был, действительно, общий запрос от родителей и учителей. Уверен, что после окончания ремонта учиться в этих стенах станет еще приятнее», — отметил депутат.

На время ремонта учебный процесс не прерывался. Ученики младших классов временно занимались в соседнем корпусе, где учатся старшеклассники. Все работы планируют завершить в октябре текущего года.