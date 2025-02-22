Ремонт в кардиологическом крыле терапевтического отделения завершился в больнице в Шатуре

В терапевтическом отделении больницы в Шатуре провели капитальный ремонт кардиологического крыла. В рамках обновления заменены кровля и инженерные коммуникации, а также выполнены косметические работы.

Теперь условия для пациентов стали значительно комфортнее: в отделении оборудованы отдельные пищеблок, душевые и туалеты, процедурный кабинет.

Для удобства пациентов в пяти палатах, рассчитанных на 11 коек, установлена новая мебель. Кроме того, в это крыло был перенесен кабинет УЗИ-диагностики сердца, что упростит процесс обследования как для врачей, так и для больных.

Кардиологическое отделение посетил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. Он побеседовал с медицинским персоналом и пациентами, отметив важность улучшения условий для лечения.

Главный врач больницы Алихан Гарунов сообщил еще одну хорошую новость для жителей Рошаля. В ответ на жалобы о редких визитах кардиолога из Шатуры, в штат был принят еще один специалист. Теперь врач-кардиолог будет вести прием в Рошале дважды в неделю, что сделает медицинскую помощь более доступной для местных жителей.