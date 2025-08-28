Ремонт в гимназии № 1 в Балашихе завершат к 1 сентября

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел осмотр хода капитального ремонта гимназии № 1 имени Героя России А. В. Баландина, расположенной на шоссе Энтузиастов, 56 в Балашихе. В мероприятии приняли участие директор гимназии Анна Скоропупова, представители администрации города и подрядной организации. Масштабная реконструкция, начавшаяся 1 декабря 2024 года, выполнена на 95%, и учреждение готовится открыть свои двери для более чем 1300 учеников к началу учебного года.

За более чем 50-летнюю историю гимназии, основанной в 1972 году, такой капитальный ремонт проводится впервые. В рамках работ полностью перестроено внутреннее пространство: за счет оптимизации коридоров и холлов учебные кабинеты стали шире на 30 сантиметров. Появились современные раздевалки для старших и младших классов, новый актовый зал, просторный кабинет информатики с возможностью деления на группы, а также кабинет детских инициатив и обновленная учительская. Кроме того, создан современный пищеблок полного цикла, соответствующий санитарным нормам, с подсобными помещениями для хранения продуктов.

«Мы увидели, что уже активно ведутся завершающие работы: во многих классах установили школьную мебель, началась уборка помещений и подготовка к финальной расстановке оборудования. Дети воспитываются на примерах, а не на словах. Светлые классы, новое оборудование и чистые коридоры показывают заботу о них, вдохновляют на учебу и помогают поверить в свои силы», — отметил Тарас Ефимов.

На объекте ежедневно работают около 120 рабочих и шесть единиц техники. Завершаются отделка фасада, устройство внутренних инженерных сетей и благоустройство придворовой территории. Школьный двор станет просторнее и светлее, с новым спортивным ядром, включающим воркаут-площадку, беговую дорожку и сектор для прыжков. Теперь школьные линейки и дни здоровья можно будет проводить для всех учеников одновременно, укрепляя командный дух.

«Мы сделаем все, чтобы гимназия открылась ко Дню знаний. Остались последние штрихи: благоустройство, клининг и сборка мебели. Ребята увидят обновленный двор и спортивное ядро, где смогут активно заниматься и проводить совместные мероприятия», — подчеркнула Анна Скоропупова.

На период ремонта учащиеся были временно переведены в корпус № 3 по улице Юлиуса Фучика, 5. Гимназия № 1 носит имя Героя России полковника Алексея Баландина, ее выпускника, с июля 2016 года, а в 2010 году на фасаде была установлена памятная доска в его честь.