Ремонт в Доме культуры «Мир» возобновится с новыми силами

В доме культуры «Мир» вновь закипела работа после того, как сменился подрядчик. Новая бригада энергично взялась за демонтаж старых конструкций и прокладку инженерных сетей. Одновременно специалисты устанавливают вентиляционное оборудование.

Уже в мае начнутся работы по фасаду и внутренние отделочные работы, которые планируется завершить до конца года. После реконструкции здание не только обретет современный вид, но и сохранит свои характерные архитектурные черты, которые украсит декоративная подсветка фасада.

Внутреннее пространство дома культуры будет переоборудовано в соответствии с современными требованиями безопасности, энергоэффективности и комфорта. Благодаря этому здание станет еще более удобным для проведения занятий, встреч и городских мероприятий.

Все работы планируется завершить в начале 2027 года, после чего дом культуры вновь распахнет свои двери для посетителей.