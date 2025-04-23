Ремонт в Дедовской школе № 3 в Снегирях завершили на 40%

Отремонтировали школу в Снегирях на 40%, а демонтажные работы выполнили на 94%. По планам, уже к 1 сентября 580 учеников будут заниматься в обновленном здании.

Пока идет ремонт, ученики занимаются в «Дедовской СОШ № 1». Школу в Снегирях впервые начали капитально ремонтировать после постройки в 1962 году. Общая площадь здания больше 2800 квадратных метров. Над обновлением школы трудится команда из 48 строителей. Работы по штукатурке стен завершили на 46%, каменную кладку — на 45%, а монтаж инженерных систем — на 32%.

Также в школе появится новая мебель, современное оборудование, библиотека и медиатека. Отремонтированное здание будет соответствовать всем требованиям комфортного и безопасного обучения.

Кроме того, параллельно ремонтируют «Лицей г. Истра», еще работают над большой пристройкой к Покровской школе, строят новый детский садик в Малой Истре, а также школу почти на 600 мест в деревне Красный Поселок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.