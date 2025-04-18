Ремонт в 130 многоквартирных домах проведут в Серпухове 2025 году

В 2025 году в городском округе Серпухов в рамках региональной программы капитального ремонта запланировано обновление 130 многоквартирных домов. Работы по обновлению фасадов стартовали в середине марта.

На разных объектах специалисты проведут ремонт кровли, фасадов, обновление внутренних систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, замену балконных плит, ремонт фундамента, замену электроснабжения и газоснабжения.

На домах, где не предусмотрена замена балконных плит, уже активно ведутся отделочные работы. Например, на улице Дзержинского в домах № 28, 30 и 32 завершается нанесение декоративного слоя, после чего начнется покраска. Все работы на улице Дзержинского, включая ремонт балконных плит в доме № 18, планируется завершить до августа этого года.

Кроме того, подрядчики приступили к ремонту кровли на улице Советская, дом 29/22. В ближайшие две недели крышу накроют металлическим профлистом, утеплят чердак и установят водосточную систему. В настоящее время уже проводится ремонт настенного желоба.

«Продолжаем работать над улучшением жилищных условий в нашем округе», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.