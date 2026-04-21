Ремонт улицы Октября в Реутове завершили на полтора месяца раньше срока

В Реутове 19 апреля завершили работы по обновлению автомобильной дороги на улице Октября. Ремонт участка от улицы Молодежной до улицы Южной (в районе торгового центра «Экватор») велся со значительным опережением графика, что позволило сдать объект в эксплуатацию почти на полтора месяца раньше запланированного срока.

Проектом предусмотрен ремонт участка протяженностью 0,869 километра, общая площадь которого составляет более 14 тысяч квадратных метров. Изначально работы планировалось начать 15 апреля и завершить 6 июня 2026 года. Однако подрядчик приступил к выполнению задач уже 3 апреля. Благодаря высокой интенсивности труда и эффективной организации процесса, по состоянию на 19 апреля работы выполнены на 100%.

В ходе ремонта осуществили полный комплекс мероприятий по обновлению дорожной инфраструктуры: завершены работы по замене дорожных и тротуарных бортовых камней, произведен ремонт существующих пешеходных зон и обустроен новый тротуар для повышения безопасности и комфорта пешеходов. Также полностью обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, включая заездные карманы и парковочные пространства.

Ремонт выполнялся по наказу жителей в рамках исполнения «Народной программы» партии «Единая Россия». Данный проект является важной частью программы по улучшению транспортной инфраструктуры Реутова. Обновление дорожного полотна и тротуаров на улице Октября не только повысит пропускную способность и безопасность движения для автомобилистов, но и создаст более комфортные условия для пешеходов. Качественное благоустройство напрямую влияет на качество жизни горожан и формирует современный облик наукограда.