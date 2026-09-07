Ремонт улицы Калиновой в деревне Сапроново начали в Ленинском округе

В деревне Сапроново Ленинского округа продолжается реконструкция улицы Калиновая. Готовность объекта составляет 60%, полноценное открытие движения запланировано на конец октября 2026 года.

Улично-дорожная сеть протяженностью 664 метра будет проложена от границы «Брусники» до выезда на дамбу Пуговичинского пруда. В следующем году завершат второй этап — до жилого комплекса «Первый Донской».

«Реконструкция улицы Калиновая — важный этап в развитии дорожной инфраструктуры активно застраивающегося микрорайона. В этом году мы проложим участок дороги, ведущий к пруду, а в следующем — обеспечим комфортный заезд для жителей жилого комплекса», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Специалисты выполнили снятие плодородного слоя почвы, вертикальную планировку, устройство ливневой канализации, песчаного и щебеночного оснований, монтаж бортового камня, укладку нижнего слоя асфальта и монтаж наружного освещения. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке второго слоя асфальта, устройству светофоров и тротуаров. На объекте ежедневно трудятся 16 рабочих, задействовано 6 единиц техники.

Реализация проекта повысит транспортную доступность для жителей Сапроново и создаст комфортные условия для передвижения.