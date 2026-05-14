Ремонт улицы Астахова начали в Коломне

В Коломне идет ремонт важной транспортной артерии — улицы Астахова, которая относится к региональной сети. Работы ведет государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор».

Дорожным рабочим предстоит привести в порядок почти 1,5 километра асфальтового покрытия.

Ремонт улицы Астахова вошел в большую программу обновления дорожной инфраструктуры округа. Всего в 2026 году в Коломне по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать восемь участков региональных дорог общей протяженностью более 30 километров, включая самый большой участок — 13,7 километра трассы «Егорьевск — М-5 „Урал“».

«Важно, что при ремонте используются современные износостойкие смеси А16-Вн и ЩМА-16 — это позволит увеличить срок службы покрытия и повысить безопасность для водителей», — отметили в управлении благоустройства и дорог администрации городского округа.

Всего в 2026 году в Коломне и Озерах отремонтируют более 70 километров региональных и муниципальных дорог — это и городские улицы, и дороги в сельских населенных пунктах, и участки загородных трасс.