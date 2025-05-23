Ремонт улиц Главная и Шестая начался в Балашихе

В городском округе Балашиха началась масштабная модернизация дорожной сети. Улица Главная включена в программу капитального ремонта дорог на 2025 год.

На этом участке уже приступили к обустройству новых тротуаров, установке бордюрного камня и созданию заездных карманов для общественного транспорта. В частности, напротив дома № 1 появится современный автобусный павильон. После завершения работ на улице полностью заменят асфальтобетонное покрытие и обустроят тротуары по обеим сторонам, включая удобные подходы к новой многопрофильной больнице.

Параллельно запланирован капитальный ремонт улицы Шестая — одного из наиболее загруженных участков округа. В рамках государственного контракта, связанного со строительством больницы в микрорайоне Ольгино, проезжую часть расширят до двух полос движения.

«Улица Шестая — объект множества обращений жителей. Реконструкция уже началась, а завершить ее планируем к октябрю 2025 года», — отметил начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ян Вергун.

Обновление этих ключевых улиц станет важным шагом в улучшении транспортной инфраструктуры города, обеспечивая удобство и безопасность для жителей и гостей Балашихи.