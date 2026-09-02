Ремонт уличного освещения и тротуаров начали в Богородском округе

В Богородском округе начались работы по ремонту уличного освещения и тротуаров. Особое внимание уделяют подъездным путям к школам и детским садам.

Специалисты проводят опиловку вдоль линий наружного освещения и вокруг светильников, чтобы исключить аварийные ситуации. В преддверии нового учебного года обследовали системы освещения на подъездных путях к муниципальным школам и детским садам. Главная цель — обеспечить безопасность детей: чтобы по утрам и вечерам маршруты к образовательным учреждениям были хорошо освещены.

Параллельно в округе благоустраивают общественные пространства, тротуары и пешеходные зоны. В Электроуглях продолжаются работы по асфальтированию проездов и парковок на улицах Школьной и Советской. Подходят к завершению работы на Большой Московской в Старой Купавне. Проведено асфальтирование проезда к школе в деревне Большое Буньково.

Качественное дорожное покрытие сделает путь к школе безопаснее и удобнее для учеников, родителей и педагогов.