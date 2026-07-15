Ремонт участка улицы Ухова начали в Солнечногорске

На улице Ухова в Солнечногорске идет ремонт муниципальной автодороги. Площадь ремонтируемого участка — около 14 тысяч квадратных метров.

Сейчас рабочие заменяют бетонные бордюрные камни на более прочные гранитные. Кроме того, планируется обновить асфальтобетонное покрытие, модернизировать пешеходные коммуникации, построить 12 автобусных павильонов и провести озеленение. Задействованы восемь специалистов и четыре единицы дорожной техники.

«Подрядная организация планирует нарастить мощности для проведения текущего ремонта на данном участке. Планируемый срок завершения работ — 15 августа. Это важная транспортная артерия города, которая примыкает к федеральной трассе — Ленинградскому шоссе, и где размещены социальные объекты, такие как Солнечногорская больница, центральная поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

В 2026 году в городском округе запланирован текущий ремонт 37 участков дорог общей протяженностью 20,8 километра. Из них 23 участка уже отремонтированы, а работы на 14 продолжаются.