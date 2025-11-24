Ремонт участка тепловой сети завершили в поселке Глебовский под Истрой

Совсем недавно в поселке Глебовский на улице Микрорайон, 96, произошел прорыв на трубопроводе-обратке. Его локализовали и установили причины аварии коммунальные бригады предприятия «Истринская теплосеть».

Причиной прорыва послужила коррозия металла на участке подземной прокладки. Для устранения неполадки потребовалось оперативно отключить соответствующий участок теплосети, провести земляные работы для обеспечения доступа к поврежденному узлу и заменить дефектный сегмент трубы.

Специалисты отметили, что, несмотря на сложность работ в условиях подземной коммуникации, все операции удалось провести в сжатые сроки, а это позволило минимизировать риск подтопления территории, повреждения имущества и предотвратить полный выход системы из строя в разгар отопительного сезона.

В настоящее время коммунальная система дома полностью возвращена в штатный режим работы, и температура теплоносителя соответствует нормативным параметрам.