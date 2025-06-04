Ремонт участка Северного шоссе начался в Раменском округе

На автомобильной дороге протяженностью два с половиной километра снимают старое дорожное полотно и укладывают новый асфальт. Общая площадь работ составит более 34 тысяч квадратных метров.

Подрядная организация также занимается укреплением обочин, чтобы повысить безопасность дороги для автомобилистов. После завершения основных работ на отремонтированном участке установят искусственные неровности — так называемые «лежачие полицейские». Также будет нанесена новая разметка для организации движения транспорта.

Проведенные работы обеспечат комфортные и безопасные условия для автомобилистов на одной из ключевых транспортных артерий Раменского. Ремонт Северного шоссе планируют полностью завершить к 11 июня текущего года.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.