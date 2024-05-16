Ремонт участка Каширского шоссе начался в Домодедове | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 21:40 Ремонт участка Каширского шоссе начался в Домодедове Минтранс Подмосковья

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Рабочие приступили к ремонту асфальтового покрытия Каширского шоссе от села Вельяминово до поворота на село Кузьминское в городском округе Домодедово. Всего планируется модернизировать участок длиной девять километров.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на Каширском шоссе всегда интенсивное движение. Эта дорога обеспечивает проезд не только жителей Домодедова, но и автолюбителей из близлежащих городских округов.

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«Для сокращения сроков ремонтных работ фрезеровка старого и укладка нового асфальтобетонного покрытия идет параллельно. После укладки дорожники укрепят обочины и нанесут разметку», — пояснили в ведомстве.

Следующий этап работ — ремонт участка дороги от автобусной остановки «Красный путь» до поворота в микрорайон Белые Столбы-2, а также на центральной улице в деревне Образцово от Береговой улицы до пересечения с трассой А-108.

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