Ремонт у спортивной школы «Олимп» завершили во Фрязине

В округе завершился капитальный ремонт прилегающей территории спортивной школы «Олимп». Масштабные работы на объекте велись в течение трех недель и затронули пространство перед главным зданием комплекса.

Специалисты обновили лестничные марши и пандус. По словам начальника отдела по работе со спортивными базами школы «Олимп» Игната Рудченко, подрядчик полностью демонтировал старое основание и уложил около 60 квадратных метров гранитной плитки, что обеспечивает долговечность покрытия.

«Хотя основной комплекс работ уже завершен, на территории спорткомплекса продолжаются сопутствующие мероприятия по благоустройству и наведению порядка. Двери „Олимпа“ открыты для жителей наукограда — спортшкола принимает посетителей в обновленном и более удобном для занятий состоянии», — сообщил представитель подрядчика.