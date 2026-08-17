Ремонт ЦТП‑2 котельной «Полигон» в Ногинске завершат в 2026 году

Капитальный ремонт ЦТП‑2 котельной «Полигон» на улице Чапаева, 14, начался в Ногинске. На объекте задействована бригада из семи специалистов, которые последовательно выполняют комплекс строительно‑монтажных и ремонтных работ, направленных на обновление инфраструктуры и повышение надежности работы объекта.

На участке у входных ворот ведется заливка стяжки, укладка металлической сетки и выставление маяки, которые обеспечат ровность и правильную геометрию покрытия. Также предусмотрено выполнение работ по устройству дренажной системы: прорезка и выемка бетона под дренажный канал.

Важным направлением работ остается обновление кровли. Сюда входит засыпка керамзита с формированием разуклонки по маякам из керамзитобетона. Для восстановления целостности покрытия изготовлена армирующая сетка, предназначенная для заделки отверстий в ребристых плитах покрытия: это укрепит конструкцию и повысит ее долговечность. Также в ходе ремонта проводится демонтаж оконных блоков — эта операция необходима для последующей замены конструкций на более современные и энергоэффективные.

В настоящее время специалисты выставляют оборудование на химические анкера, наносят на кровлю битумный праймер, устанавливают арматуру на теплообменники горячего водоснабжения, а также на насосы ГВС и насосы контура ГВС. Работы ведутся строго в соответствии с графиком — отставания по календарному плану нет. Завершить капитальный ремонт планируется в сентябре–октябре 2026 года.