Ремонт церкви завершили в подмосковной усадьбе Мураново | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 19:09 Ремонт церкви завершили в подмосковной усадьбе Мураново Роман Савельев

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Работы по реставрации домовой церкви Тютчевых завершились в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в городском округе Пушкинский. Сейчас основное внимание уделяется подготовке необходимой утвари для проведения богослужений и ее размещению по соответствующим местам.

Директор музея-заповедника Александр Богатырев выразил благодарность коллегам-реставраторам за их высокий профессионализм в завершении этого значимого проекта для усадьбы. Он отметил, что реставрационные работы, начатые в августе прошлого года, включали в себя различные виды деятельности, в том числе укрепление кирпичной кладки храма Спаса Нерукотворного.

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Значительные изменения коснулись также купола и кровельной конструкции. Кроме того, проведена процедура инъектирования всех конструктивных элементов для восстановления их несущей способности.

В настоящее время идет работа по восстановлению иконостаса и интерьера, а церковная утварь готовится вернуться на свои места. Эти работы были выполнены реставрационно-проектной мастерской «РестАрх».

Роман Савельев Роман Савельев Роман Савельев Роман Савельев Роман Савельев

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