Ремонт Центральной улицы в Черноголовке завершат до конца года | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 13:52 Ремонт Центральной улицы в Черноголовке завершат до конца года Иван Петрушин

Читать 360 в

Благоустройство и ремонт Центральной улицы в Черноголовке завершат до конца года. Она соединяет Институтский проспект со Спортивным бульваром и ведет к микрорайону Заречье.

Жительница дома № 18 на улице Береговая Юлия Семенова выразила свою точку зрения относительно значимости этой дороги.

Реклама

«Поскольку это самый удобный маршрут в основную часть города я, как и многие жители как многоквартирных домов, так и частного сектора „Солнечная поляна“, постоянно проезжаем по Центральной улице в основную часть города. И там было очень много ям», — отметила женщина.

Она также выразила надежду на то, что местные жители в ближайшее время получат хорошую и отремонтированную дорогу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».