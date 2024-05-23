Ремонт центральной дороги начался в поселке Монино

«Мосавтодор» приступил к ремонту центральной дороги в поселке Монино. Работы ведут в ночное время для того, чтобы не мешать движению днем, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ремонт проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Отрезком пути каждый день пользуются около 17 тысяч автомобилистов из городских округов Щелково и Лосино-Петровский. Длина участка составляет три километра — от железнодорожной станции Монино до Горьковского шоссе.

По результатам голосования жителей на портале «Добродел» также отремонтируют Первомайскую улицу в Щелкове. Участок длиной более 2,8 километра обеспечивает подъезд к станции Воронок, детским садам, школам и колледжу.

Еще почти девять километров пути отремонтируют на 11 муниципальных дорогах городского округа.

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