Ремонт Центральной библиотеки в Истре завершат к концу ноября

В Истринской центральной библиотеке активно продолжается ремонт тамбура и холла. Закончат работы к концу ноября этого года.

В Центральной библиотеке с августа 2024 года делают ремонт. Уже заменили настенную плитку в фойе, перекрасили стены в свежие и современные цвета, а также обновили электропроводку.

Кроме того, была установлена современная система для демонстрации картин с подсветкой. В ближайшее время планируется завершить работы, включая замену межкомнатных дверей. Изменится и тамбур библиотеки. Там установили новые оконные блоки, обновили обшивку стен и потолок.

Также сделали тепловую завесу, которая будет создавать дополнительный комфорт для посетителей. Строителям осталось заменить входные двери, откосы и подоконники. Планируется провести гидроизоляцию фундамента и обновить тротуарную плитку перед входом. Эти работы должны быть завершены к концу текущей недели. Библиотека вернется к обычному режиму работы к концу месяца.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».