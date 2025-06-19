Ремонт центральной библиотеки начался в Ногинске

В Центральной библиотеке Ногинска начались работы по модернизации, которые преобразят ее в современное культурное пространство. Строительная команда уже приступила к демонтажу старых перекрытий и оштукатуриванию стен, готовя их к покраске и отделочным работам.

Перед ремонтом дизайнеры тщательно выбрали цветовую палитру и текстуры материалов, чтобы создать в библиотеке уютную атмосферу. Важным аспектом станет освещение: здесь установят новые светильники, которые будут способствовать комфортному чтению и работе с книгами.

После завершения ремонта библиотека предложит посетителям новые зоны отдыха и обучения, включая большой зал для мероприятий и фотозону. Концепция многофункциональности включает не только традиционный читальный зал, но и коворкинги, помещения для мастер-классов и лекций. Для юных читателей предусмотрена игровая комната, где они смогут не только развлекаться, но и взаимодействовать с литературой в интересной форме.

Руководство библиотеки надеется, что по завершении работ она станет настоящим культурным центром для местных жителей, предоставляя возможности для поиска книг, участия в мероприятиях и общения с единомышленниками. Открытие обновленной библиотеки запланировано на конец 2025 года, к этому времени все работы должны быть завершены.